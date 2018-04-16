Совфед: Борьба России с мировым терроризмом спутала карты США

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объясни цели введения новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов.

«Они ищут причину. У них там несколько задач, в том числе и эта. Они поставили крест на Асаде уже давным-давно. Соединенные Штаты думали, что за счет поддержки ИГИЛ [запрещена в РФ], сумеют разбалансировать обстановку внутри Сирии и свергнуть Асада, не считаясь с последствиями этой спецоперации для мирового сообщества. Но вот это вмешательство в реальную борьбу с международным терроризмом России оно и спутало им карты. Сегодня они видят, что мало того, что эта проблема локализована, так еще и Асад укрепился. Естественно они делают все, для того, чтобы сместить Асада и Россия им на этом пути крайне серьезно мешает», — объяснил сенатор.

Депутат растоптал iPad в ответ на антироссийские санкции США Клинцевич обратил внимание, что существует и еще одна немаловажная задача, которую пытаются решить Соединенные Штаты, осуществляя давление на Россию.

«Решая проблему с Асадом, они же в геополитическом, экономическом, стратегическом плане занимаются сдерживанием России. В частности недопущение возврата России как мировой державы, способной влиять на политические процессы и демонстрировать всему миру свой государственный, политический суверенитет. Ведь для Соединенных Штатов крайне вредно не то, что у кого-то возникла такая возможность, а даже желание. Естественно они будут усиливать санкции. Пытаться решить вопросы, связанные с проведение, так называемой мягкой силой, для сдерживания России. Это супер важная для них задача, и они будут ее осуществлять. Мы еще три года назад, когда видели эти планы, говорили, что они фатально недооценили ни Россию, ни ситуацию они до конца не понимают», — резюмировал собеседник НСН.