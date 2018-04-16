Самолеты над Саратовом насторожили горожан

В небе над областным центром 16 апреля били замечены 4 летающих Ту-95.

Самолеты, по сообщениям очевидцев в социальной сети «ВКонтакте», показались рано — в 9:30. Причем, летели они вдоль набережной.

«Если кто ещё не услышал, то с прошлой пятницы начались репетиции к 9 мая. Летают четыре Ту-95 (3+1). Ориентировочно в 9:30. Проходят вдоль набережной, выше обычного. Возможно, летать будут не каждый день, а через день или реже», — сообщается в группе «Саратовский споттинг».

Напомним, минувший год не стал в этом смысле исключением. Летающие в небе самолеты в апреле также настораживали горожан. Однако позже выяснилось, что летчики тренируются перед Днем Победы.

Фото: Sergey Alekseevich