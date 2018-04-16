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Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС
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Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС 

АиФ Волгоград 39 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 16 апреля Волгоградский гидроузел начнет работать в режиме специального попуска.
Дальнейший режим работы гидроузла определят специалисты Федерального агентства водных ресурсов в зависимости от складывающейся обстановки на основании рекомендаций МРГ по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
«На Волжской ГЭС завершены все ремонтные работы, что позволит обеспечить надежное и эффективное использование оборудование для безопасного пропуска паводка любой водности, — прокомментировал директор Волжской ГЭС Сергей Бологов. — Налажено взаимодействие с органами МЧС, региональной и городской паводковыми комиссиями в части обмена информацией и взаимодействия в период половодья. Кроме того, совместно со СМИ ведется работа по оповещению населения и других водопользователей о прохождении половодья, осуществляемых и прогнозных расходах и уровнях воды».
Режимы будут оперативно корректироваться в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.
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