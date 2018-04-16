Расчленителю двух волжанок Масленникову не разрешили давать пространных интервью

В Волгоградском областном суде в эти минуты проходит заседание по делу убийцы и расчленителя двух девушек из Волжского Александра Масленникова . Потерпевшие — мамы убитых Дарьи Лабутиной Ольги Шапошниковой — на суд сегодня не пришли. Масленников попросил суд о встрече с журналистами.

В целом, заседание проходит сегодня в Волгоградском областном суде очень спокойно. Кроме того, что на суд не пришли матери, нет в зале и гражданских мужей убитых девушек. На прошлом заседании, увидев убийцу жен, мужчины требовали физической расправы.

Сегодня Масленников подал два ходатайства. Первым он просил о встрече с журналистами, вторым — о звонке девушке, которая проживает в подмосковных Химках , и у которой он скрывался до задержания. По первому ходатайству Масленников уже получил отказ. Суд не согласился на то, чтобы расчленитель встречался с представителями СМИ и давал пространные интервью. По второй просьбе ответ убийце дадут позже в письменном виде.

Доставили в суд волжанина, обвиняемого в жестокой расправе над девушками, как и в прошлый раз, под конвоем и со служебной собакой. Сегодня на заседание пришли две свидетельницы — молодые девушки-официантки. Обе, судя по всему, были очень напуганы происходящим и старательно скрывали лица, когда журналисты вели фотосъемку перед началом заседания. Доставщика пиццы, из-за которого, в том числе, было перенесено заседание 10 апреля, в зале суда не наблюдается.