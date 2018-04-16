СК возобновил проверку по факту отравлений Владимира Кара-Мурзы на фоне «дела Скрипалей», заявил адвокат

Следственный комитет РФ возобновил проверку по факту отравлений журналиста, заместителя председателя движения «Открытая Россия»

"Новичок"

Прохоров рассказал о том, что его подзащитного внезапно опросил следователь СК по видеосвязи.

"Специально для их опроса следователь установил на своем компьютере программу Skype. Владимир и Евгения отвечали на вопросы из Виргинии, где они проживают, а я, как их адвокат, находился в кабинете следователя", — рассказал Прохоров

"Коммерсанту"

"Честно говоря, я с этим столкнулся впервые — чтобы на доследственной проверке провели опрос по видеосвязи. Мне такие прецеденты неизвестны вообще. Это свидетельствует о том, что было дано категорическое указание как-то активизировать действия по данному делу", — предположил он.

В разговоре со следователем сам Кара-Мурза-младший, по словам его адвоката, подчеркнул, что вещество, которым он был отравлен, невозможно купить в аптеке и в магазине, и что к отравлению причастны российские спецслужбы.

На вопрос следователя, почему экспертиза не установила отравляющее вещество, адвокат журналиста переадресовал его обратно в СК: «Я не могу сказать, проводилась или не проводилась экспертиза. В клинике какие-то образцы после обоих отравлений оставались. Следствие этим несильно интересовалось, поэтому эффективность расследования низкая».

"Внезапный интерес следствия к нашему делу — а оба случая наконец объединили в одно дело — я связываю с пристальным международным вниманием к отравлению Сергея Скрипаля. Следствие вынуждено сделать формальные шаги, потому что выясняется, что в аналогичной ситуации в РФ потерпевший даже не был опрошен", — подчеркнул Прохоров.

2 февраля 2017 года Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован

в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Источник в правоохранительных органах тогда сообщил РИА «Новости» , что следователи

проводят проверку

о предполагаемом отравлении журналиста.

В первые дни после госпитализации Кара-Мурза-младший находился в коме. 6 февраля его состояние улучшилось. Спустя еще 13 дней он был выписан из больницы

и вылетел за границу для прохождения курса реабилитации.

Адвокат Прохоров тогда подчеркивал, что в окружении журналиста склонны верить в то, что Кара-Мурза-младший стал жертвой злоумышленных действий, которые требуют расследования.

Аналогичное заявление с просьбой возбудить дело из-за первой попытки отравить Кара-Мурзу в мае 2015 года было подано в СК, однако никакого решения по нему принято не было.

Сам Кара-Мурза отмечал, что на момент покушения на его жизнь он являлся заместителем председателя «Открытой России», председателем Совета «Фонда Бориса Немцова за свободу» и членом бюро федерального политсовета движения «Солидарность». Он также напоминал, что «активно содействовал» принятию «акта Магнитского», «негативно воспринятого нынешними властями РФ», и связывал попытки отравления со своей политической деятельностью.

26 мая 2015 года Кара-Мурза-младший был доставлен в Первую Градскую больницу с пониженным давлением и подозрением на сердечную недостаточность. Доктора не исключали, что у пациента может быть двусторонняя пневмония или панкреатит. Сразу же появилось подозрение на отравление — была диагностирована «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации».

Тогда Кара-Мурза-младший несколько дней находился в искусственной коме. В декабре того же года им было подано заявление в СК. Позже стало известно, что эксперты

обнаружили

тяжелые металлы в его организме. Политик высказывал уверенность, что его отравили.