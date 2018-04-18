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СК начал проверку после отравления четверых детей растворителем «Уайт-спирит» в столичном детсаду
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СК начал проверку после отравления четверых детей растворителем «Уайт-спирит» в столичном детсаду 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства отравления воспитанников детского сада, расположенного на территории Симоновского района столицы. Как сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова, в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
«Накануне воспитательница детского сада после занятий по физкультуре по просьбе детей дала им попить воды, взяв бутылку с жидкостью со стола на кухне, в зоне для питания детей. После этого четверым детям в возрасте четырех-пяти лет стало плохо, их госпитализировали в детскую клиническую больницу. По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказала собеседница агентства. Она добавила, что по предварительным данным, несколькими днями ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды. Эту бутылку женщина и оставила в зоне питания для детей.
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