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Видео: Alekseev спел перед «Евровидением» новую версию «Forever»
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Видео: Alekseev спел перед «Евровидением» новую версию «Forever» 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Украинский певец Alekseev, представляющий Республику Беларусь на «Евровидении-2018», во время промо-концерта в преддверии конкурса Eurovision in Concert в Амстердаме в субботу исполнил измененную версию своей песни «Forever» ("Навсегда"). Об этом сообщает Sputnik.
Так, новый вариант стал более спокойным и медлденным. При этом номер для промо-концерта Alekseev не разработал, хотя на самом конкурсе его команда планирует нечто интересное.
Как добавляет Sputnik, букмекерские конторы пока оценивают его шансы на победу как не самые уверенные. Ему пророчат примерно 15-16 место в финале.
Всего в крупнейшей «пре-пати» конкурса приняли участие представители 32 стран.
"Евровидение"-2018 пройдет на 20-тысячной Алтис-Арене в Лиссабоне. Первый полуфинал традиционно состоится во вторник — в этом году это 8 мая. Второй полуфинал «Евровидения»-2018, в котором выступит представляющая Россию Юлия Самойлова, — 10 мая. Гран-финал запланирован на 12 мая.
Ранее в интервью «РГ» Юлия Самойлова рассказала, чем планирует покорить зрителей конкурса. «Песня у меня очень сильная. А еще на „Евровидении“ очень важно то, как исполнитель доносит свой номер до слушателей. Ну, а остальное, считаю, уже не так важно. Это ступень в моей вокальной самореализации. И я прежде всего хочу достойно спеть, чтобы потом собою гордиться. Так, чтобы те, кто болеет за меня — не разочаровались», — сообщила она.
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