Видео: Alekseev спел перед «Евровидением» новую версию «Forever»

Украинский певец Alekseev, представляющий Республику Беларусь на «Евровидении-2018», во время промо-концерта в преддверии конкурса Eurovision in Concert в Амстердаме в субботу исполнил измененную версию своей песни «Forever» ("Навсегда"). Об этом сообщает Sputnik.

Так, новый вариант стал более спокойным и медлденным. При этом номер для промо-концерта Alekseev не разработал, хотя на самом конкурсе его команда планирует нечто интересное.

Как добавляет Sputnik , букмекерские конторы пока оценивают его шансы на победу как не самые уверенные. Ему пророчат примерно 15-16 место в финале.

Всего в крупнейшей «пре-пати» конкурса приняли участие представители 32 стран.

"Евровидение"-2018 пройдет на 20-тысячной Алтис-Арене в Лиссабоне . Первый полуфинал традиционно состоится во вторник — в этом году это 8 мая. Второй полуфинал «Евровидения»-2018, в котором выступит представляющая Россию Юлия Самойлова , — 10 мая. Гран-финал запланирован на 12 мая.

Ранее в интервью «РГ» Юлия Самойлова рассказала, чем планирует покорить зрителей конкурса. «Песня у меня очень сильная. А еще на „Евровидении“ очень важно то, как исполнитель доносит свой номер до слушателей. Ну, а остальное, считаю, уже не так важно. Это ступень в моей вокальной самореализации. И я прежде всего хочу достойно спеть, чтобы потом собою гордиться. Так, чтобы те, кто болеет за меня — не разочаровались», — сообщила она.