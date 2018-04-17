Началась подготовка специалистов для работы на инновационной установке «Евро+» Московского НПЗ

Современная комбинированная установка переработки нефти «Евро+» заменит сразу пять объектов предыдущего поколения и повысит выпуск топлива класса Евро‐5 на столичном НПЗ.

Новому производству нужны новые кадры. Управлять всеми процессами будут с компьютера: цифровизация производства требует высококлассных и подготовленных специалистов. Средний возраст будущих сотрудников — 29 лет. Отбор длился полгода, а конкурс составил больше 10 человек на место. Работать на установке «Евро+» хотело больше тысячи человек.

Установка не имеет аналогов в России , это первый подобный опыт в российской нефтепереработке, новая ступень для нас. И эта ступень, несомненно, принесет огромный опыт, она налагает на нас большую ответственность, но мы рады, потому что это очень большое количество новых дополнительных знаний

Установка «Евро +» в 2 раза эффективнее и экологичнее своих предшественников. Новый комплекс повысит выпуск современного топлива экологического класса

Петрозаводска, Евро-5 и обеспечит город дополнительными объемами зимнего дизеля. Компьютерные тренажеры полностью дублируют будущий комплекс переработки нефти. Кроме того, она отличный пример импортозамещения: крупногабаритное оборудование прибывает в столицу Волгодонска Волгограда и других городов.

Тренажерный комплекс на 100% повторяет специфику работы установки «Евро +», и у наших работников будет возможность еще до пуска проработать все процессы и процедуры пуска