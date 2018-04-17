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Началась подготовка специалистов для работы на инновационной установке «Евро+» Московского НПЗ
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Началась подготовка специалистов для работы на инновационной установке «Евро+» Московского НПЗ 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Современная комбинированная установка переработки нефти «Евро+» заменит сразу пять объектов предыдущего поколения и повысит выпуск топлива класса Евро‐5 на столичном НПЗ.
Новому производству нужны новые кадры. Управлять всеми процессами будут с компьютера: цифровизация производства требует высококлассных и подготовленных специалистов. Средний возраст будущих сотрудников — 29 лет. Отбор длился полгода, а конкурс составил больше 10 человек на место. Работать на установке «Евро+» хотело больше тысячи человек.
Установка не имеет аналогов в России, это первый подобный опыт в российской нефтепереработке, новая ступень для нас. И эта ступень, несомненно, принесет огромный опыт, она налагает на нас большую ответственность, но мы рады, потому что это очень большое количество новых дополнительных знаний
Владимир Некрасов, оператор технологической установки МНПЗ.
Установка «Евро +» в 2 раза эффективнее и экологичнее своих предшественников. Новый комплекс повысит выпуск современного топлива экологического класса
Евро-5  и обеспечит город дополнительными объемами зимнего дизеля. Компьютерные тренажеры полностью дублируют будущий комплекс переработки нефти. Кроме того, она отличный пример импортозамещения: крупногабаритное оборудование прибывает в столицу Волгодонска, Петрозаводска, Волгограда и других городов.
Тренажерный комплекс на 100% повторяет специфику работы установки «Евро +», и у наших работников будет возможность еще до пуска проработать все процессы и процедуры пуска
Денис Зыков, заместитель генерального директора по персоналу Московского НПЗ.
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