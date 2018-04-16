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На Афипском НПЗ в сжатые сроки произведен ремонт установки первичной переработки нефти
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На Афипском НПЗ в сжатые сроки произведен ремонт установки первичной переработки нефти 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Работы на технологической установке проводились с целью повышения уровня промышленной безопасности и эксплуатационных характеристик технологической установки. В ходе ремонта была произведена замена трансферных трубопроводов, по которым осуществляется транспортировка нагретого сырья в ректификационную колонну, где в дальнейшем происходит разделение нефти на фракции. Кроме того, на установке смонтирован смеситель, предназначенный для смешения сырья с щелочным раствором с целью защиты оборудования от коррозионного износа. Помимо этого, на технологической площадке установлены стационарные системы отбора проб углеводородного газа.
Также был выполнен ремонт отбензинивающей колонны, осуществлена ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов, а также поверка приборов учета нефтепродуктов.
Среди подразделений Афипского НПЗ, задействованных в ремонте, –технологический и ремонтно-механический цеха, электроцех и цех контрольно-измерительных приборов и автоматики. Для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ сотрудники контрольной лаборатории и газоспасательного отряда завода организовали круглосуточный контроль за концентрацией взрывопожароопасных веществ и кислорода в рабочей зоне.
Следующий плановый ремонт технологической установки запланирован на октябрь 2018 года.
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