Евгений Куйвашев потребовал от уральских мэров плотной работы с населением

Евгений Куйвашев, выступая перед главами муниципалитетов Свердловской области, заявил, что приемы граждан. Которые он проводит, говорят о том, что муниципальные власти работают не должным образом. «Внимание к людям — первый шаг к сохранению социальной стабильности, что очень важно для эффективного развития территорий. Приемы граждан, которые я провожу регулярно, показывают, что многие вопросы могут быть решены на местах. Расцениваю это как сигнал о том, что местная власть не всегда должным образом вникает в решение проблем жителей», — отметил глава региона.

В действительности получается так, что главы муниципалитетов уральского региона не только не работают с обращениями граждан, но и закрываются административными барьерами от приемов посетителей. В частности, на это обратил внимание один из гражданских активистов в Ирбите Алексей Кононов . Общественник отметил, на прием к главе Ирбита Геннадию Агафонову невозможно попасть на прием. Для того, чтобы встретиться с главой необходимо самостоятельно прийти в администрации города с паспортом на руках и только после этого гражданина запишут на неизвестный срок с мэром.

«Считаю, что данное распоряжение создает административный барьер между властью и народом, так как главой города не учитывается тот факт, что граждане в силу различных обстоятельств могут не иметь возможности визита в администрацию города», — отметил в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» Алексей Кононов.

Активист обратился для разрешения этого вопроса в прокуратуру Свердловской области. В результате в адрес главы Ирбита прокуратура направила протест об изменениях в постановлении главы администрации при приеме граждан. После этого активист Алексей Кононов заметил ряд нарушений и в других муниципалитетах при приеме граждан, написав соответствующую жалобу в надзорный орган.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главами всех муниципальных образований Свердловской области. Встреча проходила в МВЦ «Екатеринбург Экспо».