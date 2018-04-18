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Евгений Куйвашев потребовал от уральских мэров плотной работы с населением
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Евгений Куйвашев потребовал от уральских мэров плотной работы с населением 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание свердловских глав муниципальных образований на плотную работу с населением. Поводом послужили жалобы граждан на приеме у губернатора, сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».
Евгений Куйвашев, выступая перед главами муниципалитетов Свердловской области, заявил, что приемы граждан. Которые он проводит, говорят о том, что муниципальные власти работают не должным образом. «Внимание к людям — первый шаг к сохранению социальной стабильности, что очень важно для эффективного развития территорий. Приемы граждан, которые я провожу регулярно, показывают, что многие вопросы могут быть решены на местах. Расцениваю это как сигнал о том, что местная власть не всегда должным образом вникает в решение проблем жителей», — отметил глава региона.
В действительности получается так, что главы муниципалитетов уральского региона не только не работают с обращениями граждан, но и закрываются административными барьерами от приемов посетителей. В частности, на это обратил внимание один из гражданских активистов в Ирбите Алексей Кононов. Общественник отметил, на прием к главе Ирбита Геннадию Агафонову невозможно попасть на прием. Для того, чтобы встретиться с главой необходимо самостоятельно прийти в администрации города с паспортом на руках и только после этого гражданина запишут на неизвестный срок с мэром.
«Считаю, что данное распоряжение создает административный барьер между властью и народом, так как главой города не учитывается тот факт, что граждане в силу различных обстоятельств могут не иметь возможности визита в администрацию города», — отметил в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» Алексей Кононов.
Активист обратился для разрешения этого вопроса в прокуратуру Свердловской области. В результате в адрес главы Ирбита прокуратура направила протест об изменениях в постановлении главы администрации при приеме граждан. После этого активист Алексей Кононов заметил ряд нарушений и в других муниципалитетах при приеме граждан, написав соответствующую жалобу в надзорный орган.
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главами всех муниципальных образований Свердловской области. Встреча проходила в МВЦ «Екатеринбург Экспо».
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