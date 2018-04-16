Секта свидетелей «Нокии 3310»

Не случайно рыболовная снасть и интернет-пространство называются одинаково: сети. Попасть в сеть легко, а выпутаться — трудно. Как серебристые рыбки, бьемся, бьемся, и только сильнее застреваем.

Правда, аналитики давно уже предрекали тотальную усталость от социальных сетей. Мелькающие лица, статусы, перепосты, котики, морские пейзажи и мемы приедаются так же, как и все остальное. Нельзя бесконечно есть — наступит обжорство.

Я стала замечать, как от сменяющихся картинок устает мозг. Странно, он не уставал от чтения серьезных книг и редактуры, — а тут вдруг к вечеру страшный какой-то морок. То не можешь вспомнить простое слово, то откладываешь на потом телефонный звонок: не хочется никого слышать, говорить. Переизбыток информации. Причем информации, на 99 процентов, абсолютно лишней, бессмысленной. «Кратковременная» память под завязку забита «мемасиками», «долгосрочная» память — золотой фонд нашего «мозгохранилища» — пустует. О чем будем в старости вспоминать, а?

Все чаще звучат недовольные голоса: социальные сети отнимают слишком много времени, которое можно потратить на реальную жизнь. Психологи и социологи настойчиво говорят о том, что каждому активному пользователю необходима так называемая информационная диета, «digital detox». Детоксикация.

Ну, казалось бы, в чем проблема — устает мозг, не заходи в соцсеть, а то и вообще в интернет. «Заткни фонтан, ибо и фонтану нужен отдых», вспомнился чудесный Козьма Прутков. Из «долгосрочной» памяти, кстати. Еще золотых школьных времен. Но не так-то все просто.

Как любая укоренившаяся привычка, зависимость от интернета очень плохо лечится. На прошлой неделе я забыла дома телефон и целый день провела без него. Это был просто ужасный ужас. Думала: вот именно сейчас происходит что-то невыносимо важное, а я и не знаю. Казалось: именно сейчас до меня не могут дозвониться, именно сейчас в почту падают письма, а я не знаю, о чем они. И так зудело в кончиках пальцев, что просто ой, так хотелось «воткнуть глаза» в смартфон и убедиться: Третья мировая не началась, жизнь идет своим чередом. Все под контролем.

Глупое тщеславие: думаешь, что, пока ты пялишься в новостные ленты, ничего плохого произойти не может. Как только «перестаешь контролировать», тут-то все и случается.

Похоже, мозг устал не только у меня. Поскольку по данным опроса ВЦИОМ , 45 процентов постоянных пользователей интернета устраивают себе «разгрузочные дни», отключая доступ к сети. Ненадолго: на день-два. Но и это, по сегодняшним меркам, почти подвиг. Правда, радость от «детоксикации» ощущает только семь процентов. Остальные, как и я, мечутся.

Многие, выбирая место отдыха, берут «без вай-фая». Кто-то на выходные уезжает на природу, отключая смартфон.

Появились и стойкие бойцы, вообще отключившиеся от Сети. Понятно, что по работе интернет необходим, но ведь для этого достаточно стационарного компьютера! Смартфон-то всегда зажат в потной руке, мы не отрываем от него глаз в вагоне метро благодаря «подземному вай-фаю», даже на пешеходном переходе смотрим, смотрим, листаем страницы. В школе дети теперь не бегают на переменках по коридору. Они сидят вдоль стен на корточках, вперившись в своих гаджеты. Это, пожалуй, самое страшное зрелище из увиденных мной за последние месяцы. Целое поколение маленьких киборгов, их жалко до слез. Мы-то хоть в школе повеселились. Без смартфонов…

Люди «без смартфона» называют себя «Секта свидетелей „Нокии 3310“ — в шутку, конечно. „Нокия 3310“ это кнопочный телефон, не смартфон. По нему можно только звонить. И слать смс-ки. Никакого воттсапа, никакого гугла, фейсбука и контакта. И уж, конечно, никакого тебе опального Телеграмма.