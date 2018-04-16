Новый ангиографический комплекс заработал в больнице Жуковского

Новый ангиографический комплекс введен в эксплуатацию в жуковской городской клинической больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

«Новое оборудование позволяет проводить широкий спектр диагностических и лечебных эндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах. Общая стоимость изделия с установкой составила более 72 миллионов рублей», — сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков

Ангиографическая система предназначена, в первую очередь, для оказания экстренной помощи больным с острым коронарным синдромом, поступающим в медучреждение по скорой и неотложной помощи. Оборудование работает круглосуточно, в год на нем могут пройти лечение порядка 4,5 тысяч подмосковных жителей, пояснил Марков.

Министр добавил, что оснащение новым оборудованием происходит в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего в 2018 году для учреждений здравоохранения региона запланировано приобретение порядка 40 единиц тяжелого медицинского оборудования, общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей.

В Подмосковье реализуется проект по созданию Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС). В 2017 году в единую сеть удалось подключить 170 тяжелых медицинских аппаратов в учреждениях здравоохранения региона.