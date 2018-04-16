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В Китае появился умный туалет с системой распознавания лиц
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В Китае появился умный туалет с системой распознавания лиц 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Похоже, Китай собирается стать самой технологически развитой страной на планете. У них даже общественные туалеты ультрасовременные. Так, в городе Чанша провинции Хунань с января работает умная общественная уборная, оснащенная системой распознавания лиц. Столь необычная для подобных «обстоятельств» функция применена для борьбы с ненужным расточительством и кражей туалетной бумаги.
Последнее является большой проблемой для страны, из-за которой многие общественные туалеты и вовсе отказываются предоставлять клиентам бумагу. Интересно, что ранее местные власти уже пробовали сократить расходы на туалетную бумагу с помощью современных технологий. В городе имеется более 30 общественных туалетов, где бумагу выдают только после сканирования специального QR-кода.
Источник: Hi-Tech Mail.Ru
Фото: pexels.com  Читайте также: Найдена невероятная галактика, противоречащая нашим представлениям о космосе
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