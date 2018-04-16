Власти Лахденпохьи слишком поздно отвечают на письма жителей

Глава администрации района приговорен к штрафу.

Постановлением мирового судьи судебного участка Лахденпохского района глава администрации района признан виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, сообщает карельская прокуратура.

Как установлено в суде, жители одного из поселков направили в прокуратуру обращение, касающееся, в том числе, вопроса, относящегося к компетенции администрации Лахденпохского муниципального района. Обращение в указанной части для разрешения по существу прокуратура направила в районную администрацию.

Рассмотрение обращения главой администрации было поручено должностным лицам администрации и подведомственного муниципального казенного учреждения. Срок рассмотрения обращения истекал 21 февраля 2018 года (на ответ по закону дается не более 30 дней — прим.авт). Вместе с тем, ответ заявителям в установленный срок направлен не был, более того, в ходе судебного заседания выяснилось, что указанное обращение администрацией было рассмотрено после окончания прокурорской проверки, и ответ был направлен только 28 марта 2018.

Суд назначил главе администрации Лахденпохского муниципального района за данное правонарушение административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.