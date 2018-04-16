6-НДФЛ за 1 квартал сдаем по новой форме

Квартальный НДФЛ-отчет необходимо подать по форме в редакции Приказа ФНС РФ от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@. Несмотря на то, что в тексте документа значилось, что он действует, начиная с отчетности за минувший год, налоговики разрешали сдавать итоговую форму на прежнем бланке.

А вот расчет за 1 квартал нужно представить в свою налоговую исключительно в обновленном виде.

Всю нюансы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал вы узнаете из нашей статьи.

Напомним, что с учетом выходных и праздников представить ее нужно не позже 3 мая.