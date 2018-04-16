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В Счетной палате выявили нарушения при экспорте леса
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В Счетной палате выявили нарушения при экспорте леса 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Россия по-прежнему в значительных объемах экспортирует лес, а отечественная промышленность не в полной мере переориентируется на выпуск готовой продукции, сообщили в Счетной палате. В прошлом году доля экспорта обработанных лесоматериалов составила 53,2 процента. По сравнению с 2015 годом показатель вырос всего на 4,7 процента.
Из-за существующих пробелов в системе таможенно-тарифного регулирования, сумма невозвращенной валютной выручки по экспортным контрактам с 2015 года по 2017 год увеличилась в 3 раза и составила 7,8 миллиарда рублей. «Анализ экспорта лесоматериалов показал отсутствие единого подхода со стороны таможенных органов при осуществлении контроля таможенной стоимости экспортируемых лесоматериалов, что в свою очередь может влиять на полноту уплаты таможенных платежей», — отметили в Счетной палате.
Среди причин выявленных нарушений отмечено отсутствие своевременной актуализации кодов ТН ВЭД в соответствии с решениями Евразийского экономического союза. Например, на некоторых таможнях продолжают оформлять экспортируемые товары 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС по кодам, не действующим с 1 января 2017 года. Также выявлены проблемы в использовании таможенными органами Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Контроль за источниками происхождения экспортируемого леса на основании сведений, содержащихся в ЕГАИС, обеспечить невозможно, отметили в Счетной палате.
Отчет о результатах проверки организации таможенного контроля и соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования при экспорте леса был рассмотрен на коллегии контрольного ведомства. Материалы проверки направлены в правительство России, Минфин, в Федеральную таможенную службу, в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности, а также в палаты Федерального Собрания, сообщили в Счетной палате.
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