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УФАС Подмосковья внес ООО «АСУС» в реестр недобросовестных поставщиков
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УФАС Подмосковья внес ООО «АСУС» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 1 час назад
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «АСУС» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в ведомство поступило обращение от ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «АСУС» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1».
«По результатам рассмотрения обращения УФАС вынесло решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ООО «АСУС» были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд столицы отказал ООО «АСУС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
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