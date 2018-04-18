УФАС Подмосковья внес ООО «АСУС» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «АСУС» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в ведомство поступило обращение от ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «АСУС» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1».

«По результатам рассмотрения обращения УФАС вынесло решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ООО «АСУС» были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд столицы отказал ООО «АСУС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.