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УФАС Подмосковья включило ООО «Портленд» в реестр недобросовестных поставщиков
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УФАС Подмосковья включило ООО «Портленд» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 51 минуту назад
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Портленд» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в ведомство поступило обращение от ГБУ МО «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Портленд» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку автомобиля «Электротехническая лаборатория».
«По результатам рассмотрения обращения УФАС вынесло решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ООО «Портленд» были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Портленд» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
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