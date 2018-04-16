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Трамп «в бешенстве» от заявлений экс-главы ФБР
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Трамп «в бешенстве» от заявлений экс-главы ФБР 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: BFM.RU
Экс-глава ФБР дал первое интервью о Дональде Трампе. Джеймс Коми пообщался с журналистом ABC Джорджем Стефанополусом.
По словам экс-директора ФБР, он не согласен с мнением критиков Трампа о том, что у президента США начинается деменция. «Я не думаю, что он не подходит для президентства с медицинской точки зрения. Я думаю, что он морально непригоден», — заявил Коми.
Уволенный Трампом глава спецслужбы обвинил президента в том, что тот «постоянно врет». Об интервью Джеймса Коми рассказывает корреспондент Business FM в США Ульяна Малашенко:
Ульяна Малашенко корреспондент Business FM в США «Один из наиболее цитируемых фрагментов из этого интервью — это слова Коми, согласно которым он не думает, что у Трампа есть признаки деменции или какого-либо другого заболевания. Трамп, по мнению Коми, просто не подходит для работы президента, тем более президента США, из-за своих моральных качеств. Коми назвал Трампа лжецом и сравнил его с главой мафиозного клана по тому, как тот ведет дела. Бывший директор ФБР также сказал, что не может однозначно опровергнуть связи Трампа с Россией. Коми еще раз подчеркнул, что Трамп дважды просил его о личной лояльности. Примечательно, что сам Коми, как выяснилось, вообще не голосовал — как он сказал, потому что директор ФБР не должен выбирать между двумя политическими кандидатами. Главный месседж всего интервью Коми в том, что он действовал в соответствии с требованиями закона и морали, как он это видел. Судя по реакции самого Трампа, публичные выступления Коми вызвали у него если не бешенство, то, по крайней мере, очень сильные негативные эмоции. В преддверии интервью он написал в своем Twitter, что Коми должен сесть в тюрьму за разглашение сведений, которые якобы являются гостайной. Трамп также назвал Коми худшим главой ФБР и заявил, что никогда не просил его о личной преданности. Бывший глава спецслужбы на это ответил тоже в Twitter. Он написал, что в его книге упоминаются три президента, при которых он работал: два из них воплощали собой нравственные ориентиры для нации, но один действовал в противовес всему этому».
Трамп назвал Коми «скользким типом», а его мемуары — фейком.
Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His «memos» are self serving and FAKE!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
Беседа Коми с телеканалом ABC стала первой из серии интервью, приуроченных к выходу мемуаров экс-директора ФБР. Книга «Высшая преданность: правда, ложь и лидерство» во многом посвящена именно службе экс-директора ФБР во время предвыборной кампании и при президентстве Трампа. Мемуары поступят в продажу 17 апреля.
Президент США уволил Коми около года назад, сославшись на неэффективное управление ФБР. Оппоненты обвинили Трампа в попытке помешать расследованию «Рашагейта» и добились назначения независимого спецпрокурора Роберта Мюллера.
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