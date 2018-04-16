Стартовала электронная регистрация на «Сысертскую Майскую прогулку»

27 мая состоится «Сысертская Майская прогулка — 2018». Организаторами прогулки выступают молодежный портал «Форточка» и туристический клуб «Рифей».

Майская прогулка — это массовое туристско-развлекательное мероприятие, которое проводится в Сысерти с 2011 года. Уникальность прогулки в том, что на дистанции предлагаются интерактивные действа: конкурсы, испытания, творческие задания. Изюминками прошлых прогулок были: переправа через реку на катамаране, стрельба из лука, веревочная лазалка, спортивное ориентирование, мастер-класс по игре на народных музыкальных инструментах, практики ушу и другие активности.

До конца апреля приобрести билет можно за 100 рублей. С 1 мая стоимость участия повысится до 130 рублей, а с 14 по 27 мая — до 150 рублей. Дети до 7 лет участвуют в прогулке бесплатно.

Зарегистрироваться на участие и купить билет можно здесь.