Бурков заявил, что недоволен результатами выборов президента

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал итоги выборов президента. Он заявил, что он недоволен результатами голосования на территории региона.

Бурков также добавил, что он проанализировал итоги выборов. По его словам, причина таких результатов заключается в том, что чиновники районах области не выполняют обещания населению, не проводят газоснабжение в сёла.

Глава региона также добавил, что будет постепенно проводить смену управленческих кадров.