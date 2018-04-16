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Бурков заявил, что недоволен результатами выборов президента
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Бурков заявил, что недоволен результатами выборов президента 

АиФ-Омск 54 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал итоги выборов президента. Он заявил, что он недоволен результатами голосования на территории региона.
«Я недоволен, хотя вся местная элита меня утешает, говорят, что так всегда было. Явка была такая же, как на выборах президента в 2012 году, и существенно выше, чем на последних выборах в Госдуму, — 60,5% против 38%. Но мы на 72-м месте по явке среди всех субъектов Российской Федерации, это первый звонок. Второй звонок — очень протестное голосование, тут мы пятые с конца (за Владимира Путина в Омской области проголосовали 61,3% избирателей, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 20,3% при среднероссийском показателе в 11,7%)», — отметил Александр Бурков в интервью ТАСС.
Бурков также добавил, что он проанализировал итоги выборов. По его словам, причина таких результатов заключается в том, что чиновники районах области не выполняют обещания населению, не проводят газоснабжение в сёла.
Глава региона также добавил, что будет постепенно проводить смену управленческих кадров.
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