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Десятки домов в Кирове остались без света
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Десятки домов в Кирове остались без света 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ремонтные работы, запланированные на 10 подстанциях города, стали причиной отключения света в десятках жилых домов областного центра. По данным пресс-службы АО «Горэлектросеть», работы пройдут в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах Кирова.
Список домов, которые попали в зону отключения: — Слобода Томиловы, 2-17 — с 08-30 до 16-00;
— Октябрьский проспект, 20, 22, 22а — с 08-30 до 17-00;
— ул. Володарского, 225, ул. Блюхера, 39 — с 08-30 до 17-00;
— ул. Володарского, 54а, 60, ул. Мопра, 52, 56 — с 08-30 до 16-00;
— ул. Советская, 18, 29 — с 08-30 до 16-30;
— ул. Карла Маркса, 42б, ул. Пятницкая, 49, ул. Труда, 48 — с 09-30 до 17-00;
— ул. Московская, 107, 109, 109/1, 109/2, 109/3, 129а — с 09-00 до 12-00;
— Чистые пруды, ул. Парковая, 1, 3, 4, 5а, 9 — с 09-00 до 17-00;
— ул. Свободы, 47 — с 09-00 до 11-00;
— ул. Свободы, 113 — с 10-00 до 13-00;
— ул. Короленко, 27, ул. Грибоедова, 28, 30, 32, 36, 38, ул. Левитана, 20, ул. Щорса, 47 — с 08-30 до 10-00;
— ул. Цеховая, 1, 3, 5, 4, ул. Лепсе, 15, 17 — с 08-30 до 11-00;
— ул. Блюхера, 1, 18а, 20, 41, ул. Ленина, 141, у. Ленина, 132/Блюхера, 14 — с 08-30 до 17-00.
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