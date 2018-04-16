Кредитный портфель МСБ Промсвязьбанка за год увеличился на 60 млрд рублей

Согласно исследованию «Эксперт РА» по кредитованию малого и среднего бизнеса в России за 2017 год, рост портфеля кредитов МСБ составил 10%. Этому способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ.

Концентрация выдачи кредитов в банках из топ-30 достигла рекордных 66%, а качество портфелей улучшилось. По прогнозам аналитиков из RAEX, в 2018 году среди банков усилится конкуренция за качественного заемщика, а объем кредитного портфеля МСБ вырастет на 15% и составит 4,9 трлн рублей.