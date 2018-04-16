Кредитный портфель МСБ Промсвязьбанка за год увеличился на 60 млрд рублей 

Согласно исследованию «Эксперт РА» по кредитованию малого и среднего бизнеса в России за 2017 год, рост портфеля кредитов МСБ составил 10%. Этому способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ.
Концентрация выдачи кредитов в банках из топ-30 достигла рекордных 66%, а качество портфелей улучшилось. По прогнозам аналитиков из RAEX, в 2018 году среди банков усилится конкуренция за качественного заемщика, а объем кредитного портфеля МСБ вырастет на 15% и составит 4,9 трлн рублей.
"Стоит отметить, что совокупный рост кредитного портфеля МСБ в 2018 году на 15% — это весьма оптимистичный прогноз. Согласно нашему совместному с «ОПОРОЙ РОССИИ» исследованию МСБ — Индекс RSBI, предприниматели не торопятся жить в кредитной логике. Они неохотно инвестируют в развитие бизнеса и оценивают риски в этом направлении как высокие, — отмечает Кирилл Тихонов, вице-президент — управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка. — Тем не менее кредитный портфель Промсвязьбанка будет расти, учитывая тенденции к дальнейшему снижению ключевой ставки регулятора и повышение уровня диджитализации услуг".