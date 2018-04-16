Ещё
Кредитный портфель МСБ Промсвязьбанка за год увеличился на 60 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кредитный портфель МСБ Промсвязьбанка за год увеличился на 60 млрд рублей 

Волга Ньюс 23 минуты назад
Согласно исследованию «Эксперт РА» по кредитованию малого и среднего бизнеса в России за 2017 год, рост портфеля кредитов МСБ составил 10%. Этому способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ.
Концентрация выдачи кредитов в банках из топ-30 достигла рекордных 66%, а качество портфелей улучшилось. По прогнозам аналитиков из RAEX, в 2018 году среди банков усилится конкуренция за качественного заемщика, а объем кредитного портфеля МСБ вырастет на 15% и составит 4,9 трлн рублей.
"Стоит отметить, что совокупный рост кредитного портфеля МСБ в 2018 году на 15% — это весьма оптимистичный прогноз. Согласно нашему совместному с «ОПОРОЙ РОССИИ» исследованию МСБ — Индекс RSBI, предприниматели не торопятся жить в кредитной логике. Они неохотно инвестируют в развитие бизнеса и оценивают риски в этом направлении как высокие, — отмечает Кирилл Тихонов, вице-президент — управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка. — Тем не менее кредитный портфель Промсвязьбанка будет расти, учитывая тенденции к дальнейшему снижению ключевой ставки регулятора и повышение уровня диджитализации услуг".
Волга Ньюс: последние новости
О чем говорил полковник ФСБ Сергей Гудованый на суде В регионе при проверке торговых центров выявили 2153 нарушений пожарной безопасности Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией193
На Россию надвигаются опасные заморозки27
«Грязная сторона раскованного поведения»24
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии23
Трамп планировал атаковать российские объекты925
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
07:26
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию
Ближний Восток Армия
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:46
Медведь отказался общаться с водителем
Общество Происшествия
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение