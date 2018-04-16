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Правительство Хабаровского края и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2020 годы
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Правительство Хабаровского края и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2020 годы 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Документ завизировали губернатор Вячеслав Шпорт и начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.
Инвестиционная программа ДВЖД на этот год должна увеличиться до 80,3 млрд руб. При этом на инфраструктуру в границах Хабаровского края придется 21,7 млрд руб. По словам В. Шпорта, расширение возможностей БАМа и Транссиба крайне важно для региональной экономики. «Рост грузооборота, который отмечается на ДВЖД — это один из главных показателей того, что экономика края развивается. Для нас важно, что продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, особенно в направлении портов Советская Гавань и Ванино. Сегодня это одна из основных точек роста Хабаровского края», — отметил губернатор.
Н. Маклыгин отметил, что ДВЖД и краевое правительство наладили эффективное сотрудничество по всем направлениям, включая развитие пассажирского движения. «У нас сложились конструктивное взаимодействие в сфере пригородных перевозок. Край всегда выполняет свои обязательства по компенсации выпадающих доходов перевозчика», — отметил начальник дороги.
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