Ростовчан удивил загадочный дирижабль над городом

Жителей Ростова-на-Дону удивил загадочный дирижабль белого цвета, который вчера, 15 апреля, взмыл в небо. Об этом они рассказали в социальных сетях. Причем он был замечен в разных районах донской столицы.

«Читает ваши мысли. Одевайте шапочки из фольги», — пошутили подписчики паблика «ВКонтакте». Однако среди читателей нашлись и те, которые пояснили, для чего был запущен этот летательный аппарат

«Полицейский аэростат, его уже не первый раз запускаю для наблюдения за порядком, дорожной обстановкой», — отметил один из молодых людей. По его словам, закуплена эта техника была еще около восьми лет назад.