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Ростовчан удивил загадочный дирижабль над городом
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Ростовчан удивил загадочный дирижабль над городом 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Жителей Ростова-на-Дону удивил загадочный дирижабль белого цвета, который вчера, 15 апреля, взмыл в небо. Об этом они рассказали в социальных сетях. Причем он был замечен в разных районах донской столицы.
«Читает ваши мысли. Одевайте шапочки из фольги», — пошутили подписчики паблика «ВКонтакте». Однако среди читателей нашлись и те, которые пояснили, для чего был запущен этот летательный аппарат
«Полицейский аэростат, его уже не первый раз запускаю для наблюдения за порядком, дорожной обстановкой», — отметил один из молодых людей. По его словам, закуплена эта техника была еще около восьми лет назад.
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