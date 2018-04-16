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Огари вернулись с зимовки на городской пруд в Реутове
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Огари вернулись с зимовки на городской пруд в Реутове 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
После зимовки на городской пруд Реутова вернулись дикие утки — огари, ставшие неофициальным символом парка «Фабричный пруд», передает корреспондент Реутовского информагентства.
По данным агентства, пернатые облюбовали парковый пруд в 2016 году после благоустройства ранее частично заброшенной зоны отдыха. В рамках реконструкции была укреплена береговая зона, и очищено дно пруда, появились солярий, зона для уличных тренировок, волейбольная площадка, велосипедные дорожки, детская игровая зона в эко-стиле.
«В 2018 году на территории парка («Фабричный пруд» — ред.) появится скульптурная композиция «Огари», посвященная уткам, которые на протяжении нескольких лет остаются преданными реутовскому парку», — сказал глава Реутова Станислав Каторов.
По сведениям агентства, парк «Фабричный пруд» расположен в северной части Реутова, разделенного железнодорожной веткой Горьковского направления. В настоящее время общая площадь парка составляет 5,4 гектара. Протяженность велодорожки — более 1 километра. В центре общественной зоны отдыха находится Фабричный пруд, который и дал наименование парку.
Огарь или красная утка — водоплавающая птица семейства утиных. Птица имеет оранжево-коричневое оперение с более светлой головой. Крылья белые с черными маховыми перьями. Красные утки хорошо плавают, а в полете выглядят тяжелыми. Обычно красные утки живут парами или маленькими группами, гораздо реже — большой стаей. Но на время линьки и зимовки они могут собираться большими группами на озерах или медленных реках.
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