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Юные жители нашего района отпраздновали День космонавтики
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Юные жители нашего района отпраздновали День космонавтики 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Школьники Косино-Ухтомского посмотрели на запуск космической ракеты.
Ученики 1-4 классов школы №2026 посетили библиотеку №101 ЦБС ВАО. Там они узнали о книгах про космонавтов и побеседовали о космических полетах. Ребята посетили занятия в рамках программы «Космические каникулы».
Рассказал ребятам про космос библиотекарь
Станислав Секретов. Станислав Вячеславович поинтересовался, знают ли ребята имена космонавтов №1 и №2, как звали летавших в космос собак, как называются и где находятся российские космодромы. Школьники показали отличное знание предмета — в этом им помогли другие мероприятия «Космических каникул».
На большом экране школьники посмотрели запуск ракеты ТМА-11М на космодроме Байконур и фильм о том, как встречают вернувшихся на Землю космонавтов.
Осмотрели школьники и тематическую подборку книг о покорителях космоса и даже полистали книгу с автографами космонавтов, которые приезжали в гости в библиотеку.
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