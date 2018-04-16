Юные жители нашего района отпраздновали День космонавтики

Школьники Косино-Ухтомского посмотрели на запуск космической ракеты.

Ученики 1-4 классов школы №2026 посетили библиотеку №101 ЦБС ВАО. Там они узнали о книгах про космонавтов и побеседовали о космических полетах. Ребята посетили занятия в рамках программы «Космические каникулы».

Рассказал ребятам про космос библиотекарь

Станислав Секретов. Станислав Вячеславович поинтересовался, знают ли ребята имена космонавтов №1 и №2, как звали летавших в космос собак, как называются и где находятся российские космодромы. Школьники показали отличное знание предмета — в этом им помогли другие мероприятия «Космических каникул».

На большом экране школьники посмотрели запуск ракеты ТМА-11М на космодроме Байконур и фильм о том, как встречают вернувшихся на Землю космонавтов.

Осмотрели школьники и тематическую подборку книг о покорителях космоса и даже полистали книгу с автографами космонавтов, которые приезжали в гости в библиотеку.