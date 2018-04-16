Поэзии народов мира прозвучат в Косино-Ухтомском

Во Дворце творчества 16 мая в 14.00 пройдет литературный конкурс юных артистов, декламаторов и чтецов. Организатором мероприятия выступил аппарат Совета депутатов МО Косино-Ухтомский.

Участники подготовят выступление на тему «Дружба народов мира». Соревнования будут проходить в трех возрастных группах: 5-7 лет, 8-14 лет, от 15 лет и старше. Как сообщает аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, заявки на участие в конкурсе будет принимать ГБУ СДЦ «Триумф» в период с 23 по 28 апреля. Заявки принимаются как в электронном виде, для этого нужно направить заявку на почту mutriumf@yandex.ru, или непосредственно в досуговом центре по адресу: улица Рудневка д.12.

Подведение итогов и награждение запланировано на 16 мая. На следующий день с результатами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский и сайте ГБУ «СДЦ „Триумф“.

Более подробная информация о проводимых мероприятиях на территории района Косино-Ухтомский анонсируется на сайте электронной газете „Косино-Ухтомский информационный вестник“ и на портале управы районаКосино-Ухтомский.