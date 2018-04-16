Ещё
В МИД ФРГ предупредили об опасности «антироссийских рефлексов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД ФРГ предупредили об опасности «антироссийских рефлексов» 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Европе необходимо сохранять единство в политике по отношению к РФ, при этом «антироссийские рефлексы» в обществе опасны. Об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в опубликованной в понедельник статье для газеты Die Welt.
По мнению Рота, «курс решимости и сплоченности по отношению к России» должен включать «в том числе честный диалог». «Многие международные проблемы можно урегулировать только вместе с Россией», — подчеркнул госминистр. «Мы нуждаемся в надежных, функционирующих и убедительных каналах для диалога», — считает он. В этой связи Рот отметил, что следует оживить такие форматы, как саммит Россия — ЕС, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ.
"Антироссийские рефлексы так же опасны, как и наивная относительность или умалчивание" действий Москвы, утверждал Рот.
В то же время он указал на то, что «Германия будет действовать во благо своих национальных интересов, если внесет вклад в сохранение решимости и сплоченности ЕС» в том, что касается политики по отношению к Москве. «Изолированный особый путь Германии в отношениях с Россией очень опасен», — утверждал представитель МИД, призвав Берлин учитывать интересы и опасения прибалтийских государств и Польши.
ТАСС: последние новости
Макрон заявил Эрдогану о важности сближения позиций Парижа и Анкары по Сирии Володин: решение США о выходе из СВПД по ядерной программе Ирана будет неправильным Инструкторы организации "Лиза Алерт" научат родителей предотвращать пропажу ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии140
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз46
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
05:28
В Москве появится научно-производственный кластер
Новости Москвы Наука и техника
02:55
В Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Погода Новости Москвы
00:23
Фрунзенскую набережную открыли для проезда
Новости Москвы
04:22
Москвичи открыли купальный сезон
Новости Москвы
03:05
Москвичам пообещали теплую погоду
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение