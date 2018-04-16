В МИД ФРГ предупредили об опасности «антироссийских рефлексов» 

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Европе необходимо сохранять единство в политике по отношению к РФ, при этом «антироссийские рефлексы» в обществе опасны. Об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в опубликованной в понедельник статье для газеты Die Welt.
По мнению Рота, «курс решимости и сплоченности по отношению к России» должен включать «в том числе честный диалог». «Многие международные проблемы можно урегулировать только вместе с Россией», — подчеркнул госминистр. «Мы нуждаемся в надежных, функционирующих и убедительных каналах для диалога», — считает он. В этой связи Рот отметил, что следует оживить такие форматы, как саммит Россия — ЕС, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ.
"Антироссийские рефлексы так же опасны, как и наивная относительность или умалчивание" действий Москвы, утверждал Рот.
В то же время он указал на то, что «Германия будет действовать во благо своих национальных интересов, если внесет вклад в сохранение решимости и сплоченности ЕС» в том, что касается политики по отношению к Москве. «Изолированный особый путь Германии в отношениях с Россией очень опасен», — утверждал представитель МИД, призвав Берлин учитывать интересы и опасения прибалтийских государств и Польши.