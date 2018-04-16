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Во Владивостоке спасли рыбака, лодку которого начало уносить в море
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Во Владивостоке спасли рыбака, лодку которого начало уносить в море 

Prim.News 51 минуту назад
Фото: Vladnews.ru
У него оказался мобильный телефон.
В воскресенье в Приморье было дождливо и пасмурно. «В Амурском заливе рыбака на резиновой лодке уносит в море», — сообщение об этом поступило в 17:20 (местное время) во Владивостокский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России. По предварительной информации, мужчина ловил рыбу в бухте возле поселка Рыбачий, в его лодке заглох мотор и лодку понесло в море. Об этом сообщила родственница рыбака.
Незамедлительно в указанный район выдвинулась группа спасателей Владивостокского ПСО в составе четырех человек на автомобиле.
«С собой мы загрузили моторную лодку и необходимое для поиска на воде снаряжение, — рассказал старший группы Анатолий Морозов, спасатель международного класса Владивостокского ПСО. — Проблема была в том, что пострадавший не мог соориентироваться, куда его несёт — на каком расстоянии он от берега и в какой бухте находится. По ходу движения мы осматривали побережье, опрашивали людей на берегу, но никто не видел лодку с рыбаком. Очень помогло то, что у пострадавшего работал мобильный телефон и, пусть не постоянно, но периодически можно было выйти с ним на связь».
В бухте Щитовой — предполагаемом месте нахождения пострадавшего — спасатели спустили на воду свою лодку с мотором, направились в сторону бухты Соболь в Уссурийском заливе.
Было пасмурно, дождливо, высота волн до 80 см, из-за этого невозможно было разглядеть лодку пострадавшего. Однако, спустя час спасателям удалось найти рыбака — его лодка находилась в семи км от берега.
Спасатели эвакуировали рыбака и его лодку на берег в бухте Патрокл. Там пострадавшего уже ждали родственники. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, а вот поучительный урок он получил сполна.
Дополнительно спасатели провели с пострадавшим профилактическую беседу о безопасном поведении на воде. Рыбак не смог ответить на вопросы спасателей «Почему, когда заглох мотор, он не бросил якорь?», «Почему не воспользовался насосом, чтобы подкачать лодку?». Вероятно, испугался и растерялся. По словам пострадавшего, он никогда не задумывался, что к рыбалке в море нужно готовиться, знать местность, бухты, расстояния, прогноз погоды. Не думал, что собственная беспечность может стоить жизни, передает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
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