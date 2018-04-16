На 7-ой Гвардейской в Волгограде убрали мешавший пешеходам фундамент «Рустерса»

В Центральном районе Волгограда после жалоб жителей улицы 7-ой Гвардейской все-таки демонтировали фундамент из-под снесенного в феврале «Рустерса». V1.ru неоднократно писал о неудобствах, которые приходится испытывать волгоградцам, обходя кирпичную кладку, из которой, к тому же, торчали куски арматуры. На выходных фундамент разобрали, не оставив от него ни одного кирпича.

Торговую точку сети быстрого питания «Рустерс» на 7-ой Гвардейской демонтировали по распоряжению администрации Центрального района. Объект не вписался в общую концепцию благоустройства Волгограда накануне чемпионата. Несмотря на то, что снос павильона был проведен в феврале, фундамент больше двух месяцев оставался на месте. Это досадное обстоятельство стало причиной неоднократных обращений местных жителей в редакцию V1.ru.

Два месяца волгоградцы жаловались на неприглядную картинку

— Сегодня утром, как водится, вышел в булочную и глазам не поверил — убрали фундамент, на который мы так жаловались, — рассказал V1.ru житель Центрального района Петр Афанасьев. — Да так быстро, так все хорошо сделали! Теперь чистенько, ничего не торчит, за детей можно быть спокойными — никто голову себе не разобьет. Спасибо, что услышали нас!

Недалеко от того места, где еще вчера оставался фундамент от «Рустерса», сегодня рабочие продолжают разбирать серые киоски на старой остановке. После того как работы будут завершены, здесь уложат новую тротуарную плитку. К чемпионату 7-я Гвардейская преобразится до неузнаваемости.