Убирать мусор в Карелии будет фирма, зарегистрированная в жилом доме

Специалисты в сфере обращения с твердыми отходами уверены, что республику ждет мусорный коллапс.

Карелии через несколько дней вступят в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 мая за эту сферу будет отвечать региональный оператор, которым по конкурсу стала компания ООО «Автоспецтранс».

Фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей фактически находится в собственности Корпорации развития Республики Карелия. ООО «Автоспецтранс» зарегистрировано в одной из квартира жилого дома на Ключевой.

Для того, чтобы выполнять функции регионального оператора, компания объявила торги на заключение контрактов с подрядчиками по уборке мусора. Однако многие компании, сегодня работающие в этой сфере в республике, не хотят трудиться в новых условиях. Причина тому — низкие тарифы, установленные для исполнителей.

— Региональному оператору утверждают тариф от 540 до 640 рублей за кубический метр. Это сумма, которую от потребителя получит ООО «Автоспецтранс». Из этих денег нам за работу предлагают 280 рублей. Между тем еще в 2012 году в Сортавале был установлен экономически обоснованный тариф на утилизацию мусора — 546 рублей! В 2012 году! А сейчас, в 2018 году, почему-то решили, что нам можно платить в два раза меньше! Разницу забирает региональный оператор, где сейчас штат три человека, — поясняет руководитель сортавальской компании «Спецтранс» Константин Мартынов.

Специалисты считают, что новые правила приведут к коллапсу все отрасли. С какими еще трудностями столкнется республика из-за введения регионального оператора, читайте в материале «Солнечный круг, свалка вокруг».