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Из Самары в апреле вывезут 123 тысячи кубометров мусора
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Из Самары в апреле вывезут 123 тысячи кубометров мусора 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В апреле в Самаре традиционно проходит месячник по благоустройству. За это время из города планируют вывезти 123 тысячи кубометров мусора. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
— Апрельская уборка коснется всех районов Самары. Это около 65 миллионов квадратных метров земли, — рассказал Виктор Ненашев.
Во время месячника от грязи отмоют дорожные знаки и светофоры на улицах города. В планах у власти также покраска дорожных ограждений.
— В первую очередь работы выполнят возле объектов, которые задействуют в праздновании 1 и 9 Мая. На остальных участках покраску завершат до 25 мая, — рассказали в городской думе.
Впереди у самарцев еще два субботника: 21-го апреля состоится общегородской, 28-го — в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. Работники муниципальных предприятий дополнительно выйдут на средники.
Для студентов, которые примут участие в субботниках, даже придумали приятный стимул. Самых активных наградят приятными бонусами — путевками к морю.
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