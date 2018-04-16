Турция не откажется от сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии

Франции и Как ранее заявил французский президент Эммануэль Макрон , субботние удары США Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию. Турция ранее выразила удовлетворение этими ударами. Россия их резко осудила.

"Наша политика служит правому делу. Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе. Кто на стороне правды, с тем мы и будем. Если это будет служить интересам нашей политике по Сирии, мы будем действовать как с США, так и с Россией и Ираном", — заявил Боздаг в эфире телеканала NTV, комментируя высказывание Макрона.

Турция наряду с РФ и Ираном является гарантом перемирия в Сирии и участвует в переговорах по урегулированию, которые проходят в Астане

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