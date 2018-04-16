Сайт Региональной географической информационной системы создали в Подмосковье

Подмосковье заработал портал Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС), воспользоваться им с апреля может любое заинтересованное лицо, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Подмосковья.

Сведения о местоположении и свойствах зданий, сооружений, медицинских, образовательных, культурных, спортивных и природных объектов (пространственных объектов) подлежат внесению в Региональную географическую информационную систему Московской области. Цель создания РГИС — повышение эффективности управления социально-экономическим развитием региона за счет формирования единого информационного ресурса, содержащего сведения о пространственных объектах и доступного для жителей и коммерческих организаций.

«Создание веб-портала РГИС — важный шаг на пути цифровизации региона в целях обеспечения доступности информации о пространственных объектах для жителей Подмосковья», — сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко

Сайтом РГИС с апреля 2018 года может воспользоваться любое заинтересованное лицо. Сведения о пространственных объектах содержатся в РГИС в виде набора информационных слоев, представленных на единой геоинформационной карте Подмосковья.

Сведения о пространственных объектах размещаются в системе ответственными органами государственной власти и органами местного самоуправления Подмосковья и являются официальным государственным информационным ресурсом Московской области.

«В настоящее время в публичном доступе размещены сведения об объектах здравоохранения, образования и спорта, МФЦ, центрах занятости населения, а также информация об утвержденных генеральных планах и правилах землепользования и застройки. Благодаря веб-порталу РГИС каждый подмосковный житель может узнать о местонахождении и функционале практически любого социально значимого объекта, имея лишь доступ в интернет», — отметил Гордиенко.

Он добавил, что веб-портал в постоянном режиме дополняется новыми сведениями по мере их поступления от ответственных органов государственной власти и органов местного самоуправления.