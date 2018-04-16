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ЦБ: Рост волатильности не создал рисков для стабильности финрынка
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ЦБ: Рост волатильности не создал рисков для стабильности финрынка 

Прайм 44 минуты назад
Рост волатильности на российских рынках не создали рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
"Рост волатильности не создал рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков", — сказала Юдаева, выступая на международном банковском форуме «Казначейство 2018».
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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