ЦБ: Рост волатильности не создал рисков для стабильности финрынка

Ксения Юдаева. Рост волатильности на российских рынках не создали рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков, заявила первый зампред ЦБ РФ

"Рост волатильности не создал рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков", — сказала Юдаева, выступая на международном банковском форуме «Казначейство 2018».