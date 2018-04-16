Чайка произвел рокировку подмосковных прокуроров 

Орехово-Зуевский и Клинский городские прокуроры Московской области назначены приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Клинскую горпрокуратуру возглавил старший советник юстиции 53-летний Рамис Саппаров, выпускник Московского юридического института (1991 г.). Саппаров в 1992-2014 годах работал помощником, старшим помощником, заместителем и первым заместителем Люберецкого городского прокурора Подмосковья. С 2014 года являлся Орехово-Зуевским горпрокурором.
Преемником Саппарова в Орехово-Зуевской прокуратуре стал старший советник юстиции 38-летний Борис Новиков, с 2010 года возглавлявший прокуратуры ряда городов Подмосковья. Новиков в 2000 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России. В 2001-2003 годах работал следователем, старшим следователем райпрокуратуры в Орловской области. В 2003-2006 годах — старшим следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Орловской области. В 2006-2007 годах был прокурором в управлении по надзору за следствием в органах прокуратуры Московской области. В 2007-2010 годах — замначальника управления — начальником второго зонального отдела управления по надзору за следствием в органах прокуратуры Подмосковья. В 2010-2011 годах занимал должность Павлово-Посадского горпрокурора. В 2011-2016 годах — Ногинского горпрокурора. С 2016 года являлся Луховицким городским прокурором.