Чайка произвел рокировку подмосковных прокуроров

Клинскую горпрокуратуру возглавил старший советник юстиции 53-летний Рамис Саппаров, выпускник Московского юридического института (1991 г.). Саппаров в 1992-2014 годах работал помощником, старшим помощником, заместителем и первым заместителем Люберецкого городского прокурора Подмосковья. С 2014 года являлся Орехово-Зуевским горпрокурором.