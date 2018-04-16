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В Удмуртии участились случаи краж имущества из подъездов
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В Удмуртии участились случаи краж имущества из подъездов 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии участились случаи краж имущества из подъездов. В МВД напомнили жителям республики об основных мерах безопасности.
«С наступлением весенне-летнего сезона в Удмуртии участились случаи хищения имущества граждан из подъездов жилых домов, оставляемого хозяевами без присмотра», — говорится в сообщении.
Так, на улице Авангардной у жителя Ижевска похитили два велосипеда.
МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам об основных мерах безопасности:
— не оставляйте личное имущество без присмотра, по возможности храните его в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;
— не оставляйте имущество в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;
— по возможности не оставляйте коляски, санки, велосипеды и другое имущество без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;
— сделайте гравировку на деталях, либо на скрытых деталях специальным маркером, видимым при ультрафиолете.
Кроме того, нужно отказаться от покупки подержанного имущества у незнакомых людей по низкой цене.
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