В Удмуртии участились случаи краж имущества из подъездов

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии участились случаи краж имущества из подъездов. В МВД напомнили жителям республики об основных мерах безопасности.

«С наступлением весенне-летнего сезона в Удмуртии участились случаи хищения имущества граждан из подъездов жилых домов, оставляемого хозяевами без присмотра», — говорится в сообщении.

Так, на улице Авангардной у жителя Ижевска похитили два велосипеда.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам об основных мерах безопасности:

— не оставляйте личное имущество без присмотра, по возможности храните его в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;

— не оставляйте имущество в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;

— по возможности не оставляйте коляски, санки, велосипеды и другое имущество без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;

— сделайте гравировку на деталях, либо на скрытых деталях специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

Кроме того, нужно отказаться от покупки подержанного имущества у незнакомых людей по низкой цене.