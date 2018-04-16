Вернется ли в Россию Юрий Шефлер?

Незадолго до амнистии Юрий Шефлер из опального бизнесмена превратился почти в своего: он попал в «кремлевский список» США . Документ, правда, просто копировал список миллиардеров, но случайно или нет — через несколько недель водочный король попал под амнистию, и дело против него закрыли.

Александр Аснис адвокат «Юрий Викторович реагировал положительно, для него это была приятная новость. Мы добивались этого почти пять лет. Он себя и считал, и продолжает считать невиновным, но в свое время, когда вышла амнистия, он принял решение, что единственным выходом из этой ситуации для него является возмещение ущерба, и гарантия, что к нему будет применена амнистия».

Шефлер — один из ныне живущих героев 90-х годов. Друг Березовского, владелец легендарного ресторана «Садко». Несколько историй из той эпохи вошли в книгу Петра Авена «Время Березовского». В ресторане Шефлера собирались бандиты, с которыми он был знаком. Зная об этом, Березовский попросил друга убить главреда «Известий» Игоря Голембиовского.

«Он мне говорит: «Ты мне должен помочь. Ты должен убить Голембиовского». Я, конечно, потерял дар речи. Я говорю: «Давай так: я Голембиовского убивать не буду. Давай я постараюсь сделать так, чтобы вы с ним сдружились».

И действительно, вскоре Березовский и Голембиовский создали « Новые известия ». А помог им сдружиться, по рассказу Шефлера Олег Митволь , который стал владельцем контрольного пакета в газете. Политик рассказал Business FM, что последний раз видел бизнесмена несколько лет назад в Европе. А насчет предпринимательских качеств Юрия Викторовича Митволь ответил следующее:

Олег Митволь политик, бывший префект Северного административного округа города Москвы «Сам бизнес у него, конечно, был не очень чист. Он пошел и с принадлежащих государству вино-водочных марок получил право на их использование, причем за копейки. Видимо, какие-то ему взятки пришлось давать. Торговал казенными марками по всему миру, а государство ничего не могло сделать».

Главная претензия к Шефлеру — незаконная приватизация Союзплодоимпорта, чей главный актив водочные бренды «Московская» и «Столичная». В начале нулевых Шефлер понял, что пора срочно покинуть страну. В книге Авена он рассказывает, что его ждали возле офиса, он через забор, поймал такси. На нем прямо в Кремль, где посоветовали уезжать, оттуда в аэропорт.

Спустя много лет Шефлер дважды возместил ущерб. Нельзя забывать и заслуги Шефлера перед русской водкой. Он разливает ее в Прибалтике. Но спирт — в этом чувствуется процессуальная ирония — тамбовский. Продолжает директор центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз

Вадим Дробиз директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) «Как менеджер он восстановил позиции на зарубежном рынке „Столичной“. В середине 90-х этот бренд просто уже никому не был нужен — ни в России, ни за ее пределами. Почему так легко и удалось приватизировать эти бренды— с ними никто не работал. Поэтому его заслуга очень велика, умалять ее нельзя».

Уголовное дело закрыто, но Россия продолжает судиться за водочные марки. Три года назад удалось выиграть, и теперь государство получило право их использовать в странах Бенилюкс. Однако ничего не получается в США. Это главный рынок Шефлера, куда идет больше половины его водки. И этот рынок из-за возможных санкций теперь под угрозой.

Бизнесмен, по данным РБК, недавно нанял американских лоббистов. Парадокс в том, что российское прощение может поставить крест на его основном бизнесе. В общем, добро пожаловать домой.