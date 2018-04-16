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Мэрия Петрозаводска решила расторгнуть договоры аренды с должниками
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Мэрия Петрозаводска решила расторгнуть договоры аренды с должниками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Администрацией подготовлен список арендаторов, имеющих задолженность перед бюджетом города на общую сумму 1,07 млн рублей.
В отношении арендаторов, имеющих задолженность администрация города ведет претензионно-исковую работу по взысканию долгов, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
В 2018 году состоялось 9 заседаний комиссии, на которых рассмотрена задолженность на общую сумму 8,96 млн руб. По их итогам в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 1,06 млн руб. По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды,
— сообщает мэрия.
Отмечается, что в 2017 году администрация города и Министерство имущественных и земельных отношений РК провели работу с арендаторами-неплательщиками в отношении 72 договоров аренды, по которым имелся значительный объем задолженности. В результате было расторгнуто 39 договоров аренды, из них по 12 договорам состоялись судебные решения по их расторжению, освобождению земельных участков и взысканию недоимки. Часть арендаторов добровольно погасила задолженность.
Работа с должниками продолжается и в этом году. В отношении 8 договоров аренды направлены уведомления об их расторжении. В апреле мэрия подготовила новый перечень арендаторов, имеющих задолженность перед бюджетом города на общую сумму 1,07 млн руб. В случае непогашения задолженности арендаторы получат уведомления о расторжении договоров.
Узнать о своих долгах по аренде земельного участка можно в Муниципальном казенном учреждении Петрозаводского городского округа «Петрозаводский центр учета имущества» (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 317А, тел. 71-35-44; каб.327, тел.71-35-61).
По материалам: ptzgovorit.ru
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