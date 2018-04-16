США — инвесторам: выходите из энергопроектов России

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Госдепартамент США предупредил американские и иностранные компании, которые работают с российским энергетическим сектором, о том, что они рискуют столкнуться с отрицательным воздействием из-за санкций против России.

"Очевидно, что компании, которые работают с энергетическим экспортом России, они занимаются той сферой, которая может стать объектом санкций. Мы много раз здесь говорили об этом. Компании, связанные с этим сектором бизнеса, предупреждены, что они ставят себя под угрозу санкций", — отметила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает «Интерфакс». По словам Нойерт, США и ФРГ выразили озабоченность тем, что Россия может использовать проект «Северный поток-2» в качестве средства давления на европейские страны. Между тем США 16 апреля готовы объявить о новых санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. «Санкции против России на подходе. Министр (финансов Стивен — ред.) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал. И они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия. Я думаю, все знают, что мы направили мощный сигнал, и надеемся, что они нас услышат», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Хейли возложила на Россию ответственность за создание напряженности в отношениях с США. Она отметила, что администрация США отвечала на это рядом действий, таких как «санкции, которые продолжают применяться, и которые вы увидите вновь в понедельник. Это даст им понять, что такое поведение не является хорошим». В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии.