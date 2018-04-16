Жителей Волгоградской области начнут вызывать в суды присяжных

С 1 июня 2018 года вступают в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации , в соответствии с которыми в городских и районных федеральных судах вводится институт присяжных заседателей.

Особенности суда присяжных разъясняет прокурор города Волжского Волгоградской области Владислав Савенко.

Законодательные изменения означают, что суд и коллегия из шести присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого будут рассматривать уголовные дела об особо тяжких преступлениях против личности: убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. К примеру, в Волжском ежегодно совершается в среднем 20-25 подобных преступлений.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей имеет свою специфику. Приговор в отношении подсудимого выносится судьей на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые свое решение о доказанности или недоказанности виновности подсудимого в совершении преступления не мотивируют.

Перед судом присяжных заседателей по каждому преступлению, в котором обвиняется подсудимый, ставятся следующие вопросы: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.

Для вынесения обвинительного вердикта в городском суде достаточно не менее четырех голосов присяжных заседателей, проголосовавших за виновность подсудимого. Если голоса разделятся по три, будет вынесен оправдательный вердикт. Права воздержаться у присяжных нет.

В случае принятия коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта, приговор суда в дальнейшем не может быть обжалован осужденным и его защитником в связи с недоказанности вины или отсутствием доказательств причастности к преступлению.

Процедура формирования коллегии присяжных заседателей состоит в следующем.

Кандидаты в присяжные заседатели вызываются в судебное заседание согласно отбору, производимому путем случайной компьютерной выборки из общего списка избирателей, который утверждается городской администрацией один раз в четыре года. В списки включается необходимое число граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования.

Канцелярией суда присяжных на основании судебного постановления вызывается определенное количество кандидатов в присяжные заседатели. Далее в закрытом судебном заседании судьей с участием сторон обвинения (прокурора и потерпевшего) и защиты (адвоката и подсудимого) проводится процедура формирования коллегии присяжных заседателей.

Судом и сторонами поочередно проводится опрос кандидатов. Затем сторонами обвинения и защиты заявляются мотивированные и немотивированные отводы тем кандидатам, которые в силу закона или по иным причинам не могут входить в коллегию присяжных заседателей. Председательствующий принимает решение об удовлетворении заявленных отводов и доводит свое решение до сведения сторон.

В соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:

— не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

— имеющие непогашенную или неснятую судимость;

— признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;

— состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

— подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;

— не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;

— имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Кроме того, в соответствии с указанным Федеральным законом гражданин, включенный в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, исключается из указанных списков в случаях подачи им заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:

— лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;

— лицом, достигшим возраста 65 лет;

— лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;

— гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, — в течение пяти лет со дня увольнения;

— судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом — в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

— имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел , таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лицом, уволенным со службы в указанных органах, в течение пяти лет со дня увольнения;

— священнослужителем.

Кроме того, одно и тоже лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза.

От исполнения обязанности присяжных заседателей по их письменному или устному согласию могут быть также освобождены лица старше 60 лет; женщины, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет; лица, которые в силу религиозных убеждений считают для себя невозможным участвовать в отправлении правосудия; лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным или государственным интересам; иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании.

При выявлении несовпадений данных о личности кандидата в присяжные заседатели, указанных в списке, с паспортными данными кандидата, он также не может принимать участие в формировании коллегии присяжных заседателей.

При наличии какого-либо из перечисленных обстоятельств кандидаты в присяжные заседатели освобождаются судьей от участия в рассмотрении дела.

Права, обязанности и задачи присяжных заседателей

Приступая к обязанностям присяжных заседателей, представители народа клянутся исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку.

Присяжные заседатели, в отличие от профессионального судьи, устанавливают только фактические обстоятельства дела и разрешают вопросы факта, не исследуя и не разрешая вопросы права, требующие юридических познаний.

Закон не требует от присяжных знания уголовного и уголовно— процессуального законодательства, а также умения применять данные знания на практике при осуществлении правосудия. Только жизненный опыт, принципиальность, честность перед собой и перед обществом, умение установить и оценить имеющие значение для дела обстоятельства, должны лежать в основе принятия объективного и справедливого решения.

В ходе судебного следствия свои доказательства суду, в том числе присяжным заседателям, представляют стороны обвинения и защиты.

Присяжные заседатели могут участвовать в исследовании доказательств, задавать через председательствующего по делу судью вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям, другим допрашиваемым лицам, например, эксперту и специалисту при их участии в судебном разбирательстве, участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и производстве иных следственных действий.

При необходимости присяжные заседатели могут просить председательствующего судью разъяснить интересующие нормы закона, относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и другие неясные вопросы и понятия.

Они могут вести собственные записи и использовать их в совещательной комнате при вынесении вердикта.

Присяжные заседатели не вправе отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела. В перерывах судебного заседания присяжные заседатели не могут общаться со сторонами и другими лицами по поводу обстоятельств рассматриваемого дела, выяснять непонятные для себя моменты, проводить самостоятельное расследование и собирать сведения вне судебного заседания.

Присяжные не имеют права покидать зал во время судебного заседания, общаться с кем-то из посторонних лиц, а также выяснять все обстоятельства совершенного злодеяния вне процесса. В случае нарушения непрофессиональными судьями установленных правил они подлежат исключению из списка и замене другими присяжными.

При попытке кого–либо завязать общение в связи с участием в деле, или оказать воздействие на присяжного заседателя, он обязан уклониться от этого и при первой возможности сообщить об этом председательствующему судье.

Также запрещается нарушение тайны совещания и голосования присяжных заседателей по поставленным перед ними вопросам.

За неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель может быть подвергнут денежному взысканию.

Следует также сказать, что участие в суде занимает не один-два дня, а несколько недель-месяцев. Поэтому по закону труд заседателей оплачивается из регионального бюджета. Присяжным заседателем соответствующий суд выплачивает за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы.

Кроме того, закон гарантирует присяжным заседателям безопасность для их жизни и здоровья.