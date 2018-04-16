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На красноярском цементном заводе взорвут трубу
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На красноярском цементном заводе взорвут трубу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Завтра, 17 апреля, в Красноярске взорвут еще одну старую дымовую трубу — на территории ООО «Красноярский цемент». Из-за этого будет ограничено движение трансопрта по улмце Краснопресненской.
Будет полностью закрыт проезд от здания по адресу улица Краснопресненская, 1, стр. 38 до улицы Тургенева. Ограничение будет действовать с 10.30 до 11.00, с 12.30 до 13.00, с 14.30 до 15.00, с 16.30 до 17.00.
Объехать участок можно по улицам Тургенева и Цементников.
Напомним, 13 апреля На Красноярской ТЭЦ-1 также взорвали старую дымовую трубу.
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