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Глава МИД Литвы не исключил введение новых санкций против России
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Глава МИД Литвы не исключил введение новых санкций против России 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о возможности введения новых санкций в отношении России со стороны ЕС. При этом он подчеркнул, что они не связаны с ситуацией в Сирии.
«Это не исключено, но санкции не связаны с Сирией. У нас есть санкции, (связанные с. — RT) минскими (договорённостями. — RT). Поскольку у нас нет прогресса по «Минску», дополнительные санкции или продление на 12, а не на шесть месяцев может произойти», — цитирует РИА Новости Линкявичюса.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что министр финансов Стивен Мнучин 16 апреля объявит об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.
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 Ещё 6 источников 
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