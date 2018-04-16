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В Сабетте установили вышку связи в честь фильма с Ди Каприо
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В Сабетте установили вышку связи в честь фильма с Ди Каприо 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
«Выживший» — так связисты «МегаФона» назвали новое сооружение на берегу Обской губы.
По словам Ольги Куликовой, менеджера по связям с общественностью уральского филиала ПАО «МегаФон», базовая станция передает 63 тысячи мегабайт данных в сутки. Это в 6 раз больше, чем станции компании, к примеру, в центре Сургута, и в 10-12 раз больше, чем объекты связи в Новом Уренгое или Салехарде. Кроме того, вахтовики за сутки успевают наговорить примерно по 77 тысяч минут, сообщила представительница филиала.
Связисты отмечают: штатного персонала в Сабетте у оператора нет, так что для производства любых работ связистам приходится оформлять необходимый пропуск, а затем добираться на побережье авиарейсом — при этом вылет могут отменить в любой момент из-за плохой видимости, метели или сильного ветра. Чтобы избежать перебоев со связью, «Выжившего» страхует еще одна размещенная в поселке базовая станция.
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