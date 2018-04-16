Минфин четвертый день подряд не покупал валюту на внутреннем рынке

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Минфин не покупал валюту на внутреннем валютном рынке 12 апреля, свидетельствуют данные сайта Банка России . В частности, в разделе «Факторы формирования ликвидности» в графе «Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» указано 0 рублей на 12 апреля.

При этом три предыдущих торговых дня Минфин также не покупал валюту. Последний раз Минфин приобретал валюту на внутреннем валютном рынке 6 апреля на сумму 11,6 млрд рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США , при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется.

Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

В апреле Минфин планировал выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.