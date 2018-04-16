Минфин четвертый день подряд не покупал валюту на внутреннем рынке 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минфин не покупал валюту на внутреннем валютном рынке 12 апреля, свидетельствуют данные сайта Банка России. В частности, в разделе «Факторы формирования ликвидности» в графе «Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» указано 0 рублей на 12 апреля.
При этом три предыдущих торговых дня Минфин также не покупал валюту. Последний раз Минфин приобретал валюту на внутреннем валютном рынке 6 апреля на сумму 11,6 млрд рублей.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США, при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется.
Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.
В апреле Минфин планировал выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.