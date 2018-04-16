Ещё
Тефтелев пригрозил штрафами предпринимателям, не участвующим в субботниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тефтелев пригрозил штрафами предпринимателям, не участвующим в субботниках 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На недобросовестных предпринимателей, не желающих приводить в порядок территории возле своих торговых объектов, будут составляться административные протоколы и впоследствии выписываться штрафы. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе администрации города.
Речь об уборке Челябинска шла на аппаратном совещании мэра Евгения Тефтелева. Районные администрации и муниципальные службы приступили к санитарной очистке города ещё с прошлой недели. Помимо подметания и уборки листвы проводится обрезка деревьев, ликвидируются несанкционированные свалки.
«Прошу ещё раз обратить внимание на вывоз мешков с убранным мусором, листвой с газонов и придомовых территорий. Организовать мобильные контрольные группы для оперативной уборки мешков службами, управляющими организациями и районами», — обратился к подчинённым Евгений Тефтелев.
Отметим, что на главных магистралях города уже начата масштабная уборка промышленными пылесосами. Работу проводит подрядчик АО «Южуралмост». Жителей Челябинска призывают присоединиться к массовым общегородским субботникам 21-22 и 27-28 апреля.
Напомним, власти Челябинска не успели обработать территории кладбищ от клещей до Родительского дня. Поэтому жителям нужно проявить бдительность. Тем более, что на Южном Урале уже есть первые жертвы клещей.
АиФ: последние новости
Футболку с бесконтактным ЭКГ запатентовали в Челябинске Придавленная потолком в ТРК Миасса женщина получила травму позвоночника Причины смерти пятимесячной девочки выясняют в Миассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии141
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз47
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
05:28
В Москве появится научно-производственный кластер
Новости Москвы Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение