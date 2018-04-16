Тефтелев пригрозил штрафами предпринимателям, не участвующим в субботниках

На недобросовестных предпринимателей, не желающих приводить в порядок территории возле своих торговых объектов, будут составляться административные протоколы и впоследствии выписываться штрафы. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе администрации города.

Речь об уборке Челябинска шла на аппаратном совещании мэра Евгения Тефтелева . Районные администрации и муниципальные службы приступили к санитарной очистке города ещё с прошлой недели. Помимо подметания и уборки листвы проводится обрезка деревьев, ликвидируются несанкционированные свалки.

«Прошу ещё раз обратить внимание на вывоз мешков с убранным мусором, листвой с газонов и придомовых территорий. Организовать мобильные контрольные группы для оперативной уборки мешков службами, управляющими организациями и районами», — обратился к подчинённым Евгений Тефтелев.

Отметим, что на главных магистралях города уже начата масштабная уборка промышленными пылесосами. Работу проводит подрядчик АО «Южуралмост». Жителей Челябинска призывают присоединиться к массовым общегородским субботникам 21-22 и 27-28 апреля.

Напомним, власти Челябинска не успели обработать территории кладбищ от клещей до Родительского дня. Поэтому жителям нужно проявить бдительность. Тем более, что на Южном Урале уже есть первые жертвы клещей.