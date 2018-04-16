Президент Словении распустил парламент

Президент Словении Борут Пахор распустил парламент и объявил досрочные выборы, сообщают местные СМИ.

«Издал указ о роспуске Национального собрания. Надеюсь, что избирательная кампания пройдет без ненависти, а результат понятным, насколько этом возможно, чтобы сформировать новое правительство», — заявил президент.

Внеочередные выборы назначены на 3 июня. Глава государства пообещал не вмешиваться в предвыборную агитацию. Указ о роспуске парламента датирован 14 апреля. Основанием для досрочных выборов стала отставка месяц назад премьер-министра страны Миро Церара, последовавшая после того, как Верховный суд Словении отменил результаты референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер — Дивача стоимостью 1 млрд евро.