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Президент Словении распустил парламент
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Президент Словении распустил парламент 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент Словении Борут Пахор распустил парламент и объявил досрочные выборы, сообщают местные СМИ.
«Издал указ о роспуске Национального собрания. Надеюсь, что избирательная кампания пройдет без ненависти, а результат понятным, насколько этом возможно, чтобы сформировать новое правительство», — заявил президент.
Внеочередные выборы назначены на 3 июня. Глава государства пообещал не вмешиваться в предвыборную агитацию. Указ о роспуске парламента датирован 14 апреля. Основанием для досрочных выборов стала отставка месяц назад премьер-министра страны Миро Церара, последовавшая после того, как Верховный суд Словении отменил результаты референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер — Дивача стоимостью 1 млрд евро.
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