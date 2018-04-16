Уровень свободного владения языком обсудили в Обручевском районе

В Институте Пушкина состоялся вебинар на тему «Что такое уровень свободного владения языком? Характеристика уровней С1 и С2».

Лектор — Татьяна Корепанова, главный специалист Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике посвятила вебинар проблемам тестирования на уровни свободного владения русским языком: С1 и С2. Были рассмотрены вопросы ситуативно-тематических характеристик уровней, объекты контроля и типы заданий, используемых в тестовых системах ТРКИ и СТИП. Конкретный анализ фрагментов тестов позволил выделить как общие, так и специфические характеристики в существующих двух системах тестирования и определить разные стратегии и тактики при подготовке к тестированию.