Депутат Мосгордумы опровергла информацию о создании рейтинга ТЦ по уровню безопасности

Она отметила, что в настоящее время общественники проводят рейды по торговым центрам, где беседуют с посетителями о том, знают ли они, как себя вести, на что обратить внимание, когда захотят в торговый центр, с точки зрения их личной безопасности.

«Всю информацию о рейдах и проверках размещают на сайте «Безопасная столица. То, что касается рейтингов, это неправильно. Потому что, мне кажется, здесь некий ангажемент может быть заподозрен, поэтому мы стараемся быть объективными и размещаем информацию только о мониторинге и о том, что увидели, что показалось правильным, замечательным или неправильным», — сказала Святенко.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в Москве появится рейтинг торговых центров на основании результатов проверок по выполнению требований противопожарной безопасности.