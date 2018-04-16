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Депутат Мосгордумы опровергла информацию о создании рейтинга ТЦ по уровню безопасности
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Депутат Мосгордумы опровергла информацию о создании рейтинга ТЦ по уровню безопасности 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве не планируют создавать рейтинг торговых центров по уровню безопасности, сообщила РИАМО в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, координатор проекта «Безопасная столица» Инна Святенко.
Она отметила, что в настоящее время общественники проводят рейды по торговым центрам, где беседуют с посетителями о том, знают ли они, как себя вести, на что обратить внимание, когда захотят в торговый центр, с точки зрения их личной безопасности.
«Всю информацию о рейдах и проверках размещают на сайте «Безопасная столица. То, что касается рейтингов, это неправильно. Потому что, мне кажется, здесь некий ангажемент может быть заподозрен, поэтому мы стараемся быть объективными и размещаем информацию только о мониторинге и о том, что увидели, что показалось правильным, замечательным или неправильным», — сказала Святенко.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в Москве появится рейтинг торговых центров на основании результатов проверок по выполнению требований противопожарной безопасности.
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